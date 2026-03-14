Secciones

Es noticia
Fallece Gemma CuervoDetención Carlos BañoReyerta AlabateraDirecto Elche CFLotería Nacional AlicanteCoche quemado AlicanteFalta seguridad buses
instagramlinkedin
Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad

Europa Press

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial Suhrkamp en un comunicado, citando a su vez a la familia. (Fuente: YouTube: UPNA; Berkley Center; Library of Congress; Holberg Prize) Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents