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204.342 denuncias por violencia sobre la mujer en 2025, el 71,61% presentadas por víctimas

204.342 denuncias por violencia sobre la mujer en 2025, el 71,61% presentadas por víctimas

204.342 denuncias por violencia sobre la mujer en 2025, el 71,61% presentadas por víctimas / Europa Press

204.342 denuncias por violencia sobre la mujer en 2025, el 71,61% presentadas por víctimas

Europa Press

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Los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 204.342 denuncias, un 2,64 % más que en el año anterior, mientras que el número de mujeres víctimas, que fue de 185.188, se mantuvo en cifras muy similares a 2024, con un leve aumento situado en el 0,70 por ciento. Once de cada cien mujeres víctimas (el 11,33 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración. 

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