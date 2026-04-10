Leer se convierte en el mayor acto de rebeldía del siglo XXI / Europa Press

Leer se convierte en el mayor acto de rebeldía del siglo XXI

En un mundo saturado de ruido digital y ritmos de vida frenéticos, Casa del Libro ha presentado su campaña "Rebeldes". La marca propone la lectura como la capacidad revolucionaria de detenerse y recuperar el control frente al caos que nos rodea. Esta movilización pacífica enmarcada en el mes de Abril, donde se celebra el Día del Libro y Sant Jordi, ha estado encabezada por autores de la talla de Sonsoles Ónega, Manel Loureiro, Inma Rubiales, Pedro Simón y Odile Fernández. La lectura se ha convertido en la verdadera protagonista del acto, demostrando que parar es la mejor solución para un mundo que no frena. Con esta iniciativa, Casa del Libro reivindica la lectura como el mayor acto de rebeldía del siglo XXI. Un movimiento donde los libros sustituyen a las pantallas y el pensamiento crítico se erige como bandera.