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Canarias, referencia para la NASA en las misiones lunares

La salud de los héroes siderales depende, en gran medida, de James D.Polk, el director médico de la NASA. Hoy ha visitado las instalaciones, incluyendo la cámara hiperbárica del HUC, el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. “Realmente no pude ni respirar hasta que se produjo el amerizaje”, ha explicado en alusión a la recién concluida misión Artemis II. El alto cargo de la NASA ha venido al archipiélago para oficializar una colaboración que ya contemplaba que hospitales canarios hubieran prestado auxilio a la tripulación en caso de emergencia. Más información