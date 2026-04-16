Más de 853.000 pacientes esperaban una operación al cierre de 2025 en España / Europa Press

Más de 853.000 pacientes esperaban una operación al cierre de 2025 en España

Hasta 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%) y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025, según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondientes al segundo semestre de 2025 a 31 de diciembre, publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. (Fuente: Europa Press/Severo Ochoa) Más información