Morante de la Puebla abandona la UCI tras su trágica cornada en La Maestranza / Europa Press

Morante de la Puebla abandona la UCI tras su trágica cornada en La Maestranza

Morante de la Puebla ya está fuera de la UCI. El torero ha sido trasladado a planta tras la grave cornada sufrida este lunes en la plaza de toros de Sevilla, un percance que llegó cuando lidiaba su segundo toro. La cogida obligó a una intervención de urgencia de más de dos horas en la enfermería de La Maestranza, antes de su traslado al hospital, donde ingresó con pronóstico "muy grave". Más información