Europa Press

Paz Vega rompe su silencio tras confirmarse su separación de Orson Salazar

Paz Vega hacía saltar las alarmas sobre una posible crisis con su marido Orson Salazar a principios de la semana pasada, cuando publicaba un desgarrador texto en redes sociales sincerándose sobre el complicado momento personal que estaría atravesando, asegurando que solamente había ruido y que necesitaba silencio. En silencio hasta el momento puesto que su intención sería no hacer ningún tipo de declaración sobre su ruptura con el venezolano, la actriz ha reaparecido en redes sociales este martes para revelar a sus seguidores cómo se encuentra y cuál es su "refugio" en este delicado trance.