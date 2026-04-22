El 56% de los españoles admite comprar productos sin una necesidad concreta / Europa Press

El 56% de los españoles admite comprar productos sin una necesidad concreta

Los hábitos de consumo varían a medida que lo hace el contexto social de los compradores. En las últimas décadas, diversos factores han transformado la forma de consumir, hasta el punto de que el 56% de los españoles admite comprar productos sin una necesidad concreta, según la VI edición de "La Red del Cambio", estudio realizado por Wallapop, la plataforma líder en consumo consciente. Esta manera de entender el consumo genera una doble contradicción. Por una parte, con el propio contexto económico, marcado por el aumento del coste de vida y la incertidumbre financiera, en el que el 55% de los españoles reconoce que su salario no le permite cubrir todos sus gastos ni ahorrar. Por la otra, con los valores de los consumidores: el 70% siguen considerando la sostenibilidad un factor decisivo a la hora de comprar, pese a adquirir productos que no necesitan o que no van a tener ningún uso. Así lo confirman los resultados del estudio, en el que Wallapop profundiza en la contradicción existente entre el actual modelo de compra excesiva de bienes y servicios no necesarios, la situación económica de los españoles y su consideración de la sostenibilidad. El análisis también incluye una mirada final a la segunda mano y su posición como alternativa a esta situación.