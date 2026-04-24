La energía eólica marina es factor clave para la transición energética europea / Europa Press

La energía eólica marina es factor clave para la transición energética europea

Bajo el marco del Congreso anual WindEurope 2026, se ha celebrado un desayuno ejecutivo entre expertos del sector para reflexionar sobre el futuro de la energía eólica marina. Durante la jornada se ha destacado la importancia de crear un marco regulatorio energético que garantice alcanzar los objetivos de reindustrialización en Europa sin perder competitividad en el sector. Otro punto clave ha sido identificar los desafíos que la industria debe superar para lograr su despliegue a gran escala. El diálogo concluyó subrayando la relevancia de la energía eólica marina como elemento clave en la transición energética de Europa.