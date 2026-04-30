Experto en Economía: "El precio de las noticias es el precio del barril" / Europa Press

Experto en Economía: "El precio de las noticias es el precio del barril"

Declaraciones de Massimo Cermelli, profesor titular de Economía y Finanzas en la Universidad de Deusto, que ha hablado sobre la situación actual de los precios como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán, sobre la que ha asegurado que actualmente "el precio de las noticias es el precio del barril". Además, ha avertido que probablemente el "conflicto vaya a durar unos meses o unas semanas más" aunque ha querido mandar un mensaje de "optimista" porque es "el propio interés de Estados Unidos solventar este conflicto".