Solo el 3% de edificios en España es plenamente accesible para personas con movilidad reducida / Europa Press

Solo el 3% de edificios en España es plenamente accesible para personas con movilidad reducida

En España, más de 2,4 millones de personas viven con movilidad reducida y para muchas de ellas, algo tan cotidiano como salir de casa se convierte en un desafío. Solo el 3% de los cerca de 9,8 millones de edificios residenciales ofrece un recorrido completamente accesible desde la calle hasta la puerta de la vivienda para una persona en silla de ruedas. Así lo revela el I Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, que mide la evolución de la accesibilidad a las viviendas y su impacto en la calidad de vida de las personas. Según el informe, en dos de cada tres casos, las barreras comienzan en la entrada al portal, muchas veces por un simple escalón. A esto se suman puertas que no se sostienen solas o que presentan dificultades de apertura por su peso. Y cuando existe ascensor, la accesibilidad tampoco está garantizada: puertas pesadas, botones demasiado altos o falta de espacio dificultan su uso en siete de cada diez ocasiones. El barómetro, presentado con motivo del Día Europeo de la Vida Independiente, pone cifras a una realidad que afecta a millones de personas y que, además, se agrava en un contexto de envejecimiento de la población. Desde la Fundación Mutua de Propietarios recuerdan que la accesibilidad no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión para garantizar la calidad de vida y el derecho a vivir de forma libre e independiente dentro del propio hogar.