Así son las nuevas cestas de la compra por el cambio de hábitos del consumidor: más pequeñas y más visitas al súper / Europa Press

Así son las nuevas cestas de la compra por el cambio de hábitos del consumidor: más pequeñas y más visitas al súper

Los hábitos de consumo están en constante evolución. En 2025 el consumo mostró estabilidad, con un avance moderado en la confianza del consumidor y compras más frecuentes, pero cestas más pequeñas, según datos de Kantar. En este contexto, los supermercados se han ido adaptando a las necesidades de los consumidores tanto en su surtido como en la experiencia de compra. Es el caso de Dia que apuesta firmemente por el comercio de proximidad La compañía celebra esta nueva etapa y el cambio positivo que perciben sus clientes con el lanzamiento de su campaña 'En serio. Muy bien'. La presentación de la nueva campaña de Dia ha sido en el restaurante Ugo Chan, donde su alma y motor, el chef Hugo Muñoz, ha elaborado un menú de estrella Michelín con productos de la marca. Con esta campaña 360º la marca busca amplificar esa percepción positiva y hacerla extensible a todos los consumidores.