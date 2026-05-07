La UE acuerda prohibir las imágenes sexuales creadas con IA sin consentimiento / Europa Press

La UE acuerda prohibir las imágenes sexuales creadas con IA sin consentimiento

Declaraciones de la eurodiputada Arba Kokalari y el eurodiputado Michael McNamara, quienes han explicado que la presidencia del Consejo de la UE y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo provisional para modificar parte de la ley europea de Inteligencia Artificial (IA), que incluirá nuevas prohibiciones sobre contenidos sexuales generados sin consentimiento y retrasará algunas de las obligaciones previstas en la normativa comunitaria. (Fuente: Comisión Europea)