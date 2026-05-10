Europa Press

El avión con los 14 españoles del crucero 'MV Hondius' despega de Tenerife con destino Madrid

El avión preparado por el Gobierno con los catorce españoles --trece pasajeros y un tripulante-- del crucero 'MV Hondius', fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla, ha despegado desde el Aeropuerto de Tenerife Sur rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para que inicien la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. (Fuente: Europa Press/AcfiPress/La Moncloa)