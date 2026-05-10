Europa Press

La OMS señala que el hantavirus "no es otra COVID"

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García y del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Este último ha señalado que el hantavirus "no es otra COVID" y que el riesgo para la población es "bajo". Por su parte, García ha señalado que "lo que se les ha hecho en el barco, como está protocolizado, son los test epidemiológicos y las encuestas epidemiológicas en las cuales se ha asegurado que todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Hospital Gómez Ulla se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá a los siete días". (Fuente: La Moncloa)