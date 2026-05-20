Los profesores se sienten “decepcionados” en el octavo día de huelga: “Seguiremos en la lucha” / Europa Press

Los profesores se sienten “decepcionados” en el octavo día de huelga: “Seguiremos en la lucha”

Declaraciones de docentes de la Comunitat Valenciana, que se sienten "decepcionados, cansados y frustrados" en el octavo día de huelga y aseguran que seguirán "en la lucha" porque Educación "no escucha" las necesidades de los profesores. El nivel de seguimiento sigue siendo alto, por ello quieren un "compromiso real" por parte de la Conselleria. El profesorado "no está a favor" del intento de acuerdo por parte de la consellera de Educación, Carmen Ortí, porque consideran que la propuesta es "papel mojado" y critican que la Generalitat ha renovado "un concierto para las escuelas del Opus Dei y escuelas privadas con dinero público".