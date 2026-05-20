Recursos de IA y de ciberseguridad de la UE / Europa Press

Recursos de IA y de ciberseguridad de la UE

Imágenes de recurso de antenas, cámaras de seguridad, una ilustración de un ciberdelincuente en acción y un servidor bajo ciberataque. Además, también presenta a los cofundadores de Ubitech destacando innovaciones clave como un modelo de computación cuántica, un servidor de IA y la plataforma gubernamental MAI.gov para brindar servicios en línea a los ciudadanos. Los recursos incluyen además ilustraciones de dispositivos como relojes inteligentes, luces inteligentes y cámaras de seguridad, así como tomas de la sede de la agencia de la Unión Europea ENISA, dedicada al fortalecimiento de la ciberseguridad. Además, imágenes del uso de la inteligencia artificial: por ejemplo, el uso de ChatGPT para crear fotos, personas que utilizan equipos virtuales y un perro robot. (Fuente: Comisión Europea)