Carmen Ortí, consellera de Educación: "Compartimos muchas de las reivindicaciones del cuerpo docente" / INFORMACIÓN

Carmen Ortí, consellera de Educación: "Compartimos muchas de las reivindicaciones del cuerpo docente"

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades retomará la negociación con los sindicatos lo antes posible, una vez haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles. Así lo ha indicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales. “Mantenemos nuestra voluntad negociadora y estamos a la espera del documento de los sindicatos. Entendemos el malestar que existe entre el cuerpo docente. Compartimos muchas de sus reivindicaciones. Hablamos de un problema estructural que arrastramos desde hace muchísimos años y tenemos voluntad de mejorar las cosas, pero no se puede solucionar en tan poco tiempo una situación tan enquistada durante varias legislaturas”, ha destacado. “Lo que sí podemos decir es que nunca antes se había puesto sobre la mesa una propuesta de esta envergadura. Doscientos euros más al mes para cada docente, junto con más de sesenta medidas concretas en ratios, simplificación burocrática, infraestructuras, inclusión educativa y Formación Profesional. Todo ello negociado a lo largo de más de 30 reuniones durante este curso escolar. Esto no resuelve décadas de infrafinanciación de golpe, pero es el mayor paso que se ha dado en mucho tiempo y demuestra que la voluntad de mejorar es real y se traduce en compromisos concretos con calendario”, ha resaltado. La Conselleria también se ha puesto en contacto con FAMPA València para atender su solicitud de reunión. Por otro lado, desde la Conselleria se quiere trasladar a las familias que se sigue trabajando para que los centros educativos recuperen la normalidad lo antes posible.