La Conselleria de Educación certifica que “hay más de 1.500 profesores en el tribunal” para la Selectividad / Europa Press

La Conselleria de Educación certifica que “hay más de 1.500 profesores en el tribunal” para la Selectividad

Declaraciones de la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, que ha certificado que "hay más de 1.500 profesores en el tribunal" para las pruebas de acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, por tanto, Gómez asegura que se celebrarán con total rotundidad a partir de la semana que viene. Las declaraciones son después de que correctores de las PAU hayan amagado con renunciar en bloque ante el "estancamiento" de la negociación para parar la huelga, pero señala que "hay muchos" docentes que no fueron seleccionados en el sorteo y que están de "reserva". La secretaria autonómica ha dado un mensaje de "tranquilidad" a los estudiantes que desde este próximo martes se enfrentan a los exámenes de selectividad en la convocatoria ordinaria y ha indicado que la Comisión Gestora que organiza estas pruebas "ha dado traslado a todos los coordinadores de las cinco universidades para que todos los presidentes de los tribunales realicen la constitución antes del viernes a las 12.00 horas".