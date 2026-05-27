Correctores de las PAU amagan con renunciar en bloque y la Conselleria transmite tranquilidad / Europa Press

Correctores de las PAU amagan con renunciar en bloque y la Conselleria transmite tranquilidad

La Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, integrada por más de 250 especialistas y constituida ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, ha indicado que renunciarán en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales. Ante este revuelo, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha asegurado que hay profesores suficientes para que las pruebas de acceso a la universidad se celebren con total normalidad.