Profesores continúan de huelga por el "abandono institucional sin precedentes" en la Comunitat Valenciana / Europa Press

Profesores continúan de huelga por el "abandono institucional sin precedentes" en la Comunitat Valenciana

Declaraciones de profesores que continúan en huelga por la educación pública en la Comunitat Valenciana denunciando el "abandono institucional sin precedentes" que están sufriendo: "Es una cuestión de dignidad". "Tenemos una atención individualizada pésima, no podemos atender en la misma aula a alumnos con necesidades educativas especiales", explican los docentes en plena manifestación. Algunos de ellos se sienten "cansados" y "hastiados", reconocen que si no hay movilización "no hay manera de mejorar lo público". Además, advierten que se podría "terminar el curso el 19 de junio sin profesores en las aulas y obligados a poner las notas para las evaluaciones sin profesores" porque lamentan que les "desprestigian como profesores".