Los sindicatos critican que la Conselleria intenta con "mala fe" que los docentes “sufran más” pero no se rinden / Europa Press

Los sindicatos critican que la Conselleria intenta con "mala fe" que los docentes “sufran más” pero no se rinden

Declaraciones del miembro del secretariado nacional del STEPV, Rubén Navas, del delegado sindical de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda, y del sindical de CCOO, Francesc Sanchis, en la tercera semana de huelga de docentes dónde señalan que "las negociaciones están estancadas" sobre todo por el tema de los ratios, que para Conselleria "es una cuestión presupuestaria", pero "para el profesorado es prioritaria". Los sindicatos explican que la Conselleria "está alargando artificialmente las negociaciones" para intentar, con "mala fe", que la gente "sufra más" y que "el sistema educativo no funcione": "Aquí no se rinde nadie, hay una cosa que se llama dignidad y no saben lo que es". También critican que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está "provocando" en plena huelga con "recortes en subvenciones a los sindicatos" y reiteran que la "presión" de Conselleria es "asfixiante".