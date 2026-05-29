Bruselas multa con 200 millones a Temu por la venta de productos ilegales en su plataforma / Europa Press

Bruselas multa con 200 millones a Temu por la venta de productos ilegales en su plataforma

La Comisión Europea ha multado este jueves con 200 millones de euros a la plataforma china de venta online Temu por "no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales" en su plataforma y el consiguiente perjuicio para sus usuarios, lo que viola sus obligaciones para con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). (Fuente: Comisión Europea / Temu)