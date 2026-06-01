La campaña 'Pensar antes de saltar' busca prevenir accidentes en medios acuáticos / Europa Press

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La campaña 'Pensar antes de saltar' busca prevenir accidentes en medios acuáticos

Imágenes de la presentación de la campaña 'Pensar antes de saltar' para prevenir accidentes en medios acuáticos. En el acto han estado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en funciones, Antonio Sanz, y la portavoz andaluza de la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas), Marina Conde.