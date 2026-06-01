Carmen Ortí insistirá para llegar a un acuerdo y critica que la Conselleria fuese "sitiada" / Europa Press

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Carmen Ortí insistirá para llegar a un acuerdo y critica que la Conselleria fuese "sitiada"

Declaraciones de la consellera de Educación, Carmen Ortí, que ha señalado que la Conselleria y todo su equipo insistirá para "llegar a un acuerdo" con los docentes valencianos en la cuarta semana de huelga indefinida, aunque a día de hoy "las posturas parecen distantes": "Es lo mejor para alumnos, profesores y familias". La consellera ha denunciado la difusión de datos personales sobre su familia y que la Conselleria fuese "sitiada", lamentando que "hubo difusion de datos de carácter personal" de su familia. "No solo condeno cualquier tipo de violencia que se produjo anoche, también la que se produjo sobre nosotros", ha manifestado. Según Ortí, "desde el principio de este procedimiento ha habido violencia contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría". Más información