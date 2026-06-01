Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La huelga indefinida en la enseñanza de la Comunitat Valenciana entra en su cuarta semana

Imágenes de una nueva concentración en las puertas de la Conselleria de Educación por parte del profesorado de la Comunitat Valenciana en el inicio de la cuarta semana de huelga por parte de los docentes. A día de hoy todavía no hay acuerdo entre la consellera de Educación, Carmen Ortí, y los representantes de los sindicatos de profesores para dar por finalizada la huelga, después de nueve reuniones desde que empezara. Los manifestantes siguen pidiendo la dimisión de Ortí, que no haya más recortes en la educación pública valenciana y reivindicando que "son docentes, no delincuentes", entre otras cosas.