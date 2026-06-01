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María León sale en defensa de Amaia Montero tras las críticas y se declara fan de la cantante

La actriz María León ha reaparecido ante los medios de comunicación con motivo de los conciertos que han tenido lugar en Madrid durante el pasado fin de semana. La hermana de Paco León se dejó ver en el multitudinario concierto que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció en el estadio Riyadh Air Metropolitano y tampoco se quiso perder la actuación de La Oreja de van Gogh, en lo que supuso el retorno de Amaia Montero a la capital.