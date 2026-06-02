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CSIF reclama "medidas urgentes" en defensa de la educación pública
Declaraciones del presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, quien ha reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública. Entre ellas, el incremento de inversión, reducción de ratios y de interinidad, así como un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente y homogeneización de competencias básicas.
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