Docentes en huelga inician una acampada indefinida en Valencia / Europa Press

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Docentes en huelga inician una acampada indefinida en Valencia

Europa Press

Imágenes de la plaza de la Virgen de Valencia dónde desde este lunes profesores en huelga han iniciado una acampada indefinida en defensa de la educación pública, en una acción que no estaba incluida en el calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos convocantes de la huelga en la enseñanza pública no universitaria. En torno a 30 tiendas acampaban sin previsión de marcharse hasta no llegar a un acuerdo con la Conselleria de Educación.