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La princesa Leonor se despide de Murcia con un guiño a Arde Bogotá

La Princesa Leonor ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la máxima distinción de la comunidad autónoma, en un acto celebrado en San Esteban y presidido por Fernando López Miras. Un reconocimiento que llega cuando la heredera al trono está a punto de concluir su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. "Aunque aún me quede un mes en la Academia General del Aire y del Espacio, hoy cierro simbólicamente una etapa que ha sido esencial para mí, no soy la misma persona que llegó", ha señalado.