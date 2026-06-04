Alberto San Juan cree que la Iglesia "no hace todo lo que puede hacer" sobre los abusos / Europa Press

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Alberto San Juan cree que la Iglesia "no hace todo lo que puede hacer" sobre los abusos

Declaraciones de Fernando Franco, director de 'La luz'; y de su protagonista, Alberto San Juan. San Juan cree que la Iglesia "no está haciendo todo lo que puede hacer" para abordar los abusos sexuales en la institución. "Estoy muy sorprendido como ciudadano de que no tome la iniciativa la Iglesia y de que tengan que ser los medios de comunicación, el Defensor del Pueblo o el Gobierno quienes presionen para que reaccionen", ha afirmado.