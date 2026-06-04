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España entra hoy en 'déficit ecológico'

España entra hoy en 'déficit ecológico'

España entra hoy en 'déficit ecológico' / Europa Press

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España entra hoy en 'déficit ecológico'

Europa Press

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España entra este jueves 4 de junio en 'déficit ecológico', es decir, ya habrá consumido todos los recursos naturales que le correspondían este año. Se trata del Día de Sobrecapacidad de la Tierra en España, según el cálculo de Earth Overshoot Day. Así, dado el ritmo al que consumen recursos los españoles, comenzarán a demandar a partir de mañana más recursos de los que los ecosistemas pueden regenerar en un año (Fuente: Imágenes Cedidas)

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