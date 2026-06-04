Irene Montero alaba al profesorado de la Comunitat Valenciana en huelga e insta a Llorca y Ortí a negociar / Europa Press

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Irene Montero alaba al profesorado de la Comunitat Valenciana en huelga e insta a Llorca y Ortí a negociar

Declaraciones de la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, que ha alabado la movilización del profesorado de la Comunitat Valenciana, en huelga desde el pasado 11 de mayo, y ha instado tanto al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como a la consellera de Educación, Carmen Ortí, a "sentarse a negociar, que para eso les pagan": "En qué cabeza cabe tener las calles ardiendo, a las profes en lucha, y no sentarse en la mesa a buscar una solución". Por otro lado, ha señalado que está "espantada" con el PSOE ante el caso de Leire Díez: "Con este Gobierno no hay nada que hacer, todo está podrido".