Marbacoas: el pescado y el marisco ganan sitio en las brasas de verano / Europa Press

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Marbacoas: el pescado y el marisco ganan sitio en las brasas de verano

Este verano, Mar de Noruega llega con fuerza para protagonizar la gran ola gastronómica de la temporada. Norwave representa el movimiento que transforma la manera de disfrutar del pescado y el marisco en verano. Las brasas ya no son solo cosa de carne, por ello estos productos se consolidan como los grandes aliados de las marbacoas. España cuenta con toda una legión de seguidores de pescados y mariscos de Noruega y, de hecho, nuestro país es uno de sus principales mercados mundiales. Más allá de la “marbacoa”, la temporada estival invita a descubrir propuestas pensadas para combatir el calor como tartares, ensaladas o un sinfín de recetas donde la calidad del producto es protagonista. El chef Íñigo Urrechu sabe como nadie, sacar partido a la mejor materia prima que llega de las gélidas y cristalinas aguas del país escandinavo. El verano se acerca, una época muy especial para disfrutar a través de los sabores de Noruega.