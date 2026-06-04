Sindicatos de profesores advierten en la huelga de que "la lucha continuará el curso que viene" / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Sindicatos de profesores advierten en la huelga de que "la lucha continuará el curso que viene"

Declaraciones del portavoz de la Coordinadora d'assemblees docents PV, Javier Català, del coordinador de STEPV, Marc Candela, de la secretaria general de Educación en CCOO del País Valencià, Chelo Valls, y del delegado sindical de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda, que advierten que si no se llega a un acuerdo con Conselleria "la lucha continuará el curso que viene" en una nueva manifestación por la educación valenciana pública. Los docentes quieren "volver a la mesa de negociación", no quieren "aclaraciones a propuestas", si no negociar: "Tienen el relato perdido". Los sindicatos creen que "la pelota está en el tejado de la Conselleria" porque "han querido alargar las negociaciones", y siguen esperando "el documento definitivo". Además, lamentan que no quieren "consenso" ya que "los últimos documentos cambiaban una palabra", por ello quieren un "esfuerzo" para llegar a un punto común porque se está "perdiendo la confianza en las instituciones. Los bomberos de Valencia se han unido a la manifestación de docentes, Gerardo Vaquero, que indica que vienen a "apoyar a las personas que llevan semanas pasándolo muy mal".