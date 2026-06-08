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Nueva reunión de negociación entre los sindicatos de profesores y la Conselleria de Educación

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Nueva reunión de negociación entre los sindicatos de profesores y la Conselleria de Educación / Europa Press

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Nueva reunión de negociación entre los sindicatos de profesores y la Conselleria de Educación

Europa Press

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Imágenes de una nueva reunión entre los principales sindicatos de profesores de la Comunitat Valenciana y la consellera de Educación, Carmen Ortí, y todo su equipo, para seguir negociando en la quinta semana de huelga indefinida en la educación valenciana. Además, los docentes han reclamado en las puertas de Conselleria la dimisión de Ortí y llegar a un acuerdo en las negociaciones.

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