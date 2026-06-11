Declaraciones de sindicatos de profesores tras firmar tan solo el acuerdo de burocracia con Educación / Europa Press

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Declaraciones de sindicatos de profesores tras firmar tan solo el acuerdo de burocracia con Educación

Declaraciones de los sindicatos de profesores tras la reunión con Educación, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha señalado que la Conselleria "se ha comprometido a convocar mesas sectoriales para continuar avanzando en los temas en lo que no hemos llegado a un acuerdo y ya veremos cómo evoluciona", tras haber firmado tan solo a un acuerdo, el de burocracia. La secretaria general de Enseñanza de CCOO en el País Valencià, Xelo Valls, ha puesto en valor que la huelga "ha servido para cambiar los planteamientos del inicio de la negociación, que ha llegado hoy con la firma, tras escuchar al profesorado, de un acuerdo sobre reducción de burocracia y con un rechazo claro al resto de puntos. La responsable de Enseñanza de UGT PV, Maite Tarazona, ha coincidido en que "gracias a la huelga el documento de hoy no tenía nada que ver con los primeros, aunque aún no hemos llegado a lo que necesitábamos, esperamos poder mejorarlo y no vamos a parar hasta llegar al punto que queremos". El presidente autonómico de ANPE, Lauren Bárcena, cree que "hoy se ha cerrado un capítulo de 21 mesas sobre un acuerdo que incluía ocho bloques" de los que esta entidad solo ha suscrito el de retribuciones porque piensa que en el resto todavía caben mejoras". El presidente autonómico de CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco, ha manifestado que "ha terminado un proceso de negociación con la Conselleria" en el que este sindicato "ha hecho un equilibrio entre la movilización y la presión de en la calle junto a la negociación en la mesa, razón por la cual desconvocó la huelga". Más información