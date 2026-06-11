Visita de León XIV
Del 'muelle de la vergüenza' al 'muelle de la esperanza': Arguineguín se prepara para la llegada del papa
El muelle de Arguineguín se prepara para la visita del papa León XIV en el que ya se encuentran representantes del Gobierno de Canarias y los colectivos sociales
El muelle de Arguineguín se prepara para la visita del papa León XIV, que llega a Canarias tras su estancia en Madrid y Barcelona con un objetivo claro: poner el foco sobre el fenómeno migratorio.
En el muelle —el que durante años fue señalado como el "muelle de la vergüenza" y que ahora transita simbólicamente hacia el "muelle de la esperanza"— esperan colectivos, entidades sociales y personas migrantes que, más allá de recibir al pontífice, participan en un acto de recuerdo a todas las vidas que se han perdido en la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo.
La elección del muelle de Arguineguín como escenario no es un gesto aislado. Se trata de un acto de reparación para las miles de personas que, en 2020, llegaron a las costas canarias y fueron hacinadas en este mismo espacio, convertido entonces en un símbolo de la crisis migratoria.
En este sentido, diferentes colectivos sociales, desde el muelle, alertan de la necesidad de actuar con dignidad, responsabilidad y humanidad ante una realidad que sigue marcando la frontera sur de Europa.
En el muelle, además de los asistentes, permanece atracado un barco de Salvamento Marítimo, una presencia que recuerda el trabajo diario de los equipos que participan en la localización, rescate y asistencia de las personas que intentan alcanzar las islas por mar.
Frente al asiento reservado para el papa se alzan una cruz y un mensaje claro: "Muelle de la Esperanza", una reivindicación que busca transformar un lugar asociado al sufrimiento de las personas migrantes en un espacio de memoria, acogida y compromiso con los derechos humanos.
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