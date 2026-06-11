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Nueva concentración de docentes en las puertas de Conselleria

Imágenes de profesores de la Comunitat Valenciana que se han vuelto a concentrar en las puertas de la Conselleria de Educacion para exigir que se pueda llegar a un acuerdo entre sindicatos de docentes y Conselleria por la educación pública valenciana en la huelga indefinida que arrancó hace semanas. Ha estado presente la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero.