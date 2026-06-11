El personal de atención educativa y de administración y servicios exige a Educación una mesa de negociación para atender sus reivindicaciones / Europa Press

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El personal de atención educativa y de administración y servicios exige a Educación una mesa de negociación para atender sus reivindicaciones

Declaraciones de los portavoces de los PAS y PAES, Noelia Calero y David Vellés, que han exigido a la Conselleria de Educación que celebre una mesa de negociación para poder atender sus reivindicaciones: "Todos somos educación pública". Los portavoces lamentaban que sus necesidades están "invisibilizadas" al encontrarse "a caballo" entre Educación y Hacienda.