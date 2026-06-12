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Así está el ambiente en Presidencia del Gobierno de Canarias a la espera de León XIV

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María Pisaca

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María Pisaca

Santa Cruz de Tenerife
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