El excomisionado de la dana explica ante los senadores su trabajo al frente de la entidad / Europa Press

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El excomisionado de la dana explica ante los senadores su trabajo al frente de la entidad

Declaraciones del excomisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, José María Ángel Batalla, quien ha comparecido ante la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024. Batalla ha relatado su labor al frente del Comisionado poniendo el foco "en la reconstrucción porque es el papel que tiene que hacer un comisionado", ha dicho. (Fuente: Senado)