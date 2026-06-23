Estos son los síntomas de un golpe de calor: así puedes prevenirlo / Europa Press

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Estos son los síntomas de un golpe de calor: así puedes prevenirlo

Declaraciones de Patricia Blanco, jefa de guardia del SUMMA 112, quien ante esta primera ola de calor del verano ha diferenciado entre el agotamiento por calor y el golpe de calor, señalando que este último es "lo más grave" y se caracteriza por "un aumento de temperatura corporal por encima de los 39 grados centígrados, la piel está seca, enrojecida" y puede provocar "confusión, desorientación, alteración en el habla, incluso podemos llegar a convulsionar y entrar en coma". Blanco ha insistido en que "lo fundamental es prevenirlo, estar bien hidratados durante todo el día, evitar salir a la calle en las horas de máxima temperatura" y ha recomendado "ir con ropa fresca, cubriéndonos la cabeza e intentar ir por la sombra" además de "no hacer ejercicio en las horas de máximo calor". Asimismo, ha aconsejado "tener la casa lo mejor ventilada posible, bajar las ventanas para evitar que se cargue de temperatura en el interior de la casa".