El 40% de las víctimas de estafas digitales sufre otro fraude al intentar recuperar su dinero / Europa Press

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El 40% de las víctimas de estafas digitales sufre otro fraude al intentar recuperar su dinero

Aproximadamente el 40% de las víctimas que sufren una estafa digital vuelve a ser engañada al intentar recuperar su dinero, así lo han indicado especialistas de CriminaLaw, despacho criminológico que integra criminología y derecho penal. A esto se le conoce como Recovery Scam, una modalidad delictiva que se da en el momento que las víctimas aceptan supuestos servicios de recuperación de dinero. Una situación preocupante debido al elevado nivel de reincidencia. Expertos han detectado casos en los que una persona ha llegado a ser víctima de esta ciberestafa hasta 7 veces consecutivas mientras intentaba recuperar su dinero. Además, el Recovery Scam es una estafa digital que va más allá de lo económico ya que el 90% de las víctimas presentan daños psicológicos. De esta manera, los expertos advierten que ante una estafa digital es fundamental preservar todas las evidencias disponibles y acudir a profesionales que les acompañen en los procesos de recopilación de información y denuncia.