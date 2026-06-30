Educación tiene previsto reuniones con los sindicatos cada semana de julio / Europa Press

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Educación tiene previsto reuniones con los sindicatos cada semana de julio

Declaraciones del Director General de personal docente, Pablo Ortega, que anunciaba que cada semana de julio habrá mesas sectoriales con los sindicatos para seguir negociando mejoras para la educación pública valenciana. Educación ha propuesto este martes en la reunión con los sindicatos un decreto en la negociación con los profesores en cuanto a horarios, dónde destaca la reducción de la jornada laboral a 35 horas, y en infraestructuras.