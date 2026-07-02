Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un incendio en Santa Elena obliga a desalojar a 200 personas junto al parque natural de Despeñaperros

El dispositivo de extinción de incendios forestales trabaja intensamente en el paraje de Los Abades, situado en el término municipal de Santa Elena, en la provincia de Jaén, para controlar un fuego que avanza con rapidez. La proximidad de las llamas al parque natural de Despeñaperros y a zonas habitadas ha obligado a las autoridades a tomar medidas preventivas drásticas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la zona.Como consecuencia directa del avance del fuego y el humo, un total de 200 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas y alojamientos de forma preventiva. Ante la gravedad de la situación y los riesgos potenciales para la población civil y los bienes no forestales, la Junta de Andalucía ha decretado formalmente la situación operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales. En el lugar se despliega un amplio operativo que lucha por estabilizar el perímetro y frenar la propagación de este incendio.