Tráfico intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en las carreteras / Europa Press

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Tráfico intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en las carreteras

Declaraciones del subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, y de un representante de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym), Jorge Araujo, explicando en qué consiste la campaña de tráfico de vigilancia del consumo de alcohol y drogas, dentro de la campaña especial de vigilancia que se desarrolla esta semana, destacando la importancia de estos controles preventivos, especialmente en el periodo de las vacaciones de verano; y subrayando que el 95,8 por ciento de los conductores detectados al volante tras haber consumido alcohol o drogas "fue tras un control preventivo" y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.