Mónica García explica el proyecto de ley que prohíbe fumar a menores y amplía los lugares sin humo / Europa Press

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Mónica García explica el proyecto de ley que prohíbe fumar a menores y amplía los lugares sin humo

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha anunciado la aprobación del proyecto de ley que amplía los espacios sin humo y el impedimento de publicitar cigarros electrónicos y otros productos relacionados. También, por primera vez, veta el consumo de tabaco a los menores. Esta medida, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, amplía las limitaciones ya establecidas en la ley de 2005 e incluye la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso. (Fuente: La Moncloa) Más información