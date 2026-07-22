Sanidad defiende la medida que prohíbe fumar en terrazas de bares y restaurantes / Europa Press

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Sanidad defiende la medida que prohíbe fumar en terrazas de bares y restaurantes

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha defendido la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes como una medida que sitúa a España "en la vanguardia de Europa en materia de protección de la salud pública", rechazando las críticas de las patronales de hostelería que han cuestionado la norma. "En España nos hemos adelantado porque España quiere seguir siendo la avanzadilla, quiere ser la vanguardia de la protección de la salud pública, de la protección de los pacientes y de los ciudadanos", ha asegurado. (Fuente: Ministerio de Sanidad) Más información