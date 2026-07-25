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Lucía Pombo y Álvaro López Huerta presentan a la pequeña Lola Belén tras recibir el alta

La familia Pombo vive uno de sus momentos más felices con el nacimiento de Lola Belén, la primera hija de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. La pequeña nació después de un embarazo que la influencer compartió con naturalidad en redes sociales y llegó al mundo tras superar las 41 semanas de gestación, convirtiéndose en la séptima nieta de la familia Pombo y llenando de ilusión a todos sus seres queridos.