Secciones

Es noticia
Directo incendio Vall d'UixóDespliegue bomberos AlicantePSPV - PP pisos Les NausEl Gallo RojoSuciedad Sector V ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
Lucía Pombo y Álvaro López Huerta presentan a la pequeña Lola Belén tras recibir el alta

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta presentan a la pequeña Lola Belén tras recibir el alta

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta presentan a la pequeña Lola Belén tras recibir el alta

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

La familia Pombo vive uno de sus momentos más felices con el nacimiento de Lola Belén, la primera hija de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. La pequeña nació después de un embarazo que la influencer compartió con naturalidad en redes sociales y llegó al mundo tras superar las 41 semanas de gestación, convirtiéndose en la séptima nieta de la familia Pombo y llenando de ilusión a todos sus seres queridos.

Tracking Pixel Contents